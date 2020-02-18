42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала шанувальників, показавши себе з новою стрижкою і новим кольором волосся

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись перетворенням. Тепер локони злегка лягають на плечі і помітно втратили рудий колір, ставши більш русявими (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Чехової, "кожна жінка повинна зробити це, хоча б раз у житті!". Це вона про раптову зміну іміджу.

"Ми, з моїм незмінним майстром вирішили рубонути половину моєї довжини і зробити стрижку «Крапля» з Голлівудським чубом! І, незважаючи на те, що мій кольоро-тип Осінь, відтінок ми зробили досить Холодний, тому що Теплий мене трохи пробачить. Що скажете? Як вам мій новий причесон?", - підписала кадри Анфіса.

Шанувальники неоднозначно поставилися до змін у зовнішньому вигляді Чехової. Деякі зазначили, що тепер знаменитість "стала як всі", втративши свій унікальний шарм, тобто руду копицю. Інші, навпаки, висловили думку, що Анфіса помолодшала і покращала, і їй з такою стрижкою куди краще, ніж з колишньою.

"Тепер стала як всі однакові! З довгими ви були як фея з доброї казки,а тепер Малефісента, надламана жінка"

"гарна, як завжди! Але ваша індивідуальність і ні на кого несхожість зникла на мій погляд. Поверніться😢😢😢"

"Волосся?????? Де ваше божественне волосся Анфіса!!?? Вам звичайно все йде, але мені як людині яка намагається відростити волосся, дуже дуже шкода"

"Клас, теж так хочу👌волосся однієї довжини ззаду?"

"Кожна жінка повинна це зробити, а потім кожна жінка відрощує 😂"

"дуже, дуже красиво……ви класно виглядаєте в цьому образі!"

"Анфіса дуже круто!Тобі набагато краще так!!!"

"Все молодше і молодше , Анфіса). Але прекрасна😊"

"Перша думка була, що Алсу на фото) але потім впізнала 😍👍"

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