View this post on Instagram

СМЕНА ИМИДЖА. ⠀ Я считаю, что каждая Женщина должна сделать это, хотя бы раз в Жизни! Или каждый раз, когда хочется перемен☺️ Мы, с моим бессменным Мастером @ksenia_izumrud решили рубануть половину моей длины и сделать Ксюшину фирменную стрижку «Капля» с Голливудской чёлкой! И, несмотря на то, что мой цвето-тип Осень, оттенок мы сделали весьма Холодный, потому что Теплый меня немного простит. Что скажете? Как вам мой новый причесон?☺️