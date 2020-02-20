Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

На представлених кадрах Кароліна позувала відразу в декількох білосніжних образах, проте всі вони світлі, що нагадують пляжні. Сама дія кліпу теж проходить в незвичайному місці, повністю оточеному світлом.

«Любов.. Ніжність.. Тепло.. Повітряний політ душі.. Хочу зігріти вас новими барвами весни. #скоро by @alanbadoev», – пише Кароліна під фото в Instagram.

Ось що відповіли користувачі під стильними кадрами зірки:

«А пісня вогонь, особливо вживу💔💔», «Дай вгадаю, 1 березня кліп?????❤️», «З величезним нетерпінням чекаємо💘», «Де знімали? Сицилія?», «З нетерпінням чекаємо черговий шедевр!😻 Ви красуня, чекаємо в Україні❤️🇺🇦», «Прям захотілося переглянути кліп" Ми порушуємо" 😍 Зігрітися в ці холодні дні теплом, сонцем 💛 Дуже чекаємо новий кліп!💥», «Господи, чому така шикарна? Ну прям взагалі😍😍😍😍».

До цього артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Також на показаному відео можна помітити ще кілька стильних нарядів зірки. Наприклад, яскраво-червону сукню з блискітками і пікантними вирізами з боків. Шанувальники під новим постом в Instagram зірки написали свої враження з приводу побаченого, а також розповіли про очікування, пов'язані з новими виступами.

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