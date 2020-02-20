Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.

На представленных кадрах Каролина позировала сразу в нескольких белоснежных образах, однако все они светлые, напоминающие пляжные. Само действие клипа тоже проходит в необычном месте, полностью окруженном светом.

«Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полёт души.. Хочу согреть вас новыми красками весны. #скоро by @alanbadoev», – пишет Каролина под фото в Инстаграм.

Вот что ответили пользователи под стильными кадрами звезды:

«А песня огонь, особенно вживую💔💔», «Дай угадаю, 1 марта клип?????❤️», «С огромным нетерпением ждём💘», «Где снимали? Сицилия?», «С нетерпением ждём очередной шедевр!😻 Вы красотка, ждём в Украине❤️🇺🇦», «Прям захотелось пересмотреть клип" Мы нарушаем" 😍 Согреться в эти холодные дни теплом, солнцем 💛 Очень ждём новый клип!💥», «Господи, почему такая шикарная? Ну прям вообще😍😍😍😍».

До этого артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также на показанном видео можно заметить еще несколько стильных нарядов звезды. К примеру, алое платье с блестками и пикантными вырезами по бокам. Поклонники под новым постом в Инстаграм звезды написали свои впечатления по поводу увиденного, а также рассказали об ожиданиях, связанными с новыми выступлениями.

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