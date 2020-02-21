Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Цього разу на сторінці зірки в розділі Сторі з'явилися кадри з участю Даші в якості гості пікантного шоу. Для виступу співачка приготувала спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

Співачка з'явилася в традиційному концертом образі, а вже після заходу показала струнку фігуру у витонченому чорному платті. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок . в легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальне! ", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама. Також в розділі Сторі зірка показала ,як доглядає за шкірою голови, а також за волоссям. При цьому Даша виглядає дуже привабливо і яскраво.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним.

У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

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