18-річна дочка Сінді Кроуфорд справила фурор, з'явившись на подіумі в напівголому вигляді

Відповідне фото Кайя Гербер опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

18-річна супермодель Кайя вирішила піти по стопах своєї матері і зараз представляє роботи провідних світових дизайнерів.

Зовсім недавно дівчину запросили на показ в Мілані. Під час виходу Кайя Гербер одягла білий двобортний піджак на голе тіло.

Яскравий образ дочка Сінді Кроуфорд доповнила плісированою міні-спідницею того ж кольору, яку була ледь видно з-під піджака.

Варто відзначити, що з моменту публікації фотографії пройшло 19 годин і за цей час набралося майже 180 тисяч лайків.

"Немає слів, ти шикарна", "Це любов", "Неймовірно красиві очі", "Чудово!", "Дуже гарно", "Ти чудово виглядаєш!", "Просто ідеал", - пишуть шанувальники в коментарях під постом 18-річної супермоделі Кайі Гербер.

Варто також нагадати, що Кайя Гербер пішла по стопах зоряної матері і вирішила будувати кар'єру моделі. Вона з дитинства готувалася до цього, використовуючи вміння та зв'язки Кроуфорд.

Вже в 10-річному віці дочка Сінді Кроуфорд взяла участь у показі «Young Versace». Потім брала участь у фотосесії для модних журналів «Vogue», «Teen Vogue» і «Pop Magazine».

На подіумі Кайя Гербер дебютувала в 2017 році на показі колекції Рафа Сімонса для «Calvin Klein». Після чого Кайя дефілювала для модних будинків Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Під час весняного тижня моди 2018 виступила для будинку Versace разом з мамою.

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