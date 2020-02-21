Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Після завершення відпочинку зірка приступила до активної роботи і до концертів, але не забуває артистка також поповнювати стрічку Instagram новими кадрами. Цього разу вона розповіла про виконання заповітного бажання – у її будинку з'явилася окрема кімната з обробкою під гардероб.

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і туфлх з великими бантами. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але вдалий і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене.

@elvira_mislovskaya не один день розгрібала мої завали і продумувала як всі розмістити в цій маленькій кімнатці. Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкой, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - написала під новим постом зірка.

При цьому кілька тижнів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.

А після Ганна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі серію відео, знятих під час тренування. Ганна показала чудеса пластики і майстерність акробатики. Тренуючись на нереально високих підборах, дівчина показала також і помітно схудлу фігуру в чорному обтягуючому костюмі, подчеркнувшем її форми.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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