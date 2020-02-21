Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала новий ролик в Instagram

На відео Волочкова позує в балетній пачці і дивною шапочці. Анастасія в цей раз вирішила обійтися без взуття. Вона позувала серед величезної кімнати з дорогими меблями, піаніно або рояль мі іншими предметами інтер'єру. В один прекрасний момент вона задерла свою спідницю і показала, що ховає під нею. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Виготовила ексклюзивну іменну скульптуру мене з карамелі без цукру. Її можна замовити у них, з'їсти і не додати у вазі", - написала під публікацією Волочкова.

Фанати переглянули ролик майже 20 тисяч разів. Залишити коментарів вони не змогли, так як Анастасія незадоволена критикою на свою адресу, а тому закрила їх.

Раніше ми повідомляли, що скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалилися своїм новим образом.

Повідомлялося, що 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова без тіні збентеження ділиться з шанувальниками відвертими фото.

цього разу артистка втратила всякий сором, як і здоровий глузд, вийшовши в лютий мороз на вулицю абсолютно голою. Волочкова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала у себе на засніженому дворі. Анастасія, прикрившись пишним банним віником, варто в ємності для лазні.

Помітно, що артистка босоніж і повністю гола. Морози, мабуть, їй байдуже, так як вона ще й посміхається.

Нагадаємо, Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку

А ще Politeka писала, що Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях

Також Politeka повідомляла, що Волочкова посвітила інтимним місцем перед лицем молодого тренера



