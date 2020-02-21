Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала новый ролик в Инстаграм

На видео Волочкова позирует в балетной пачке и странной шапочке. Анастасия в этот раз решила обойтись без обуви. Она позировала среди огромной комнаты с дорогой мебелью, пианино или роялем ми другими предметами интерьера. В один прекрасный момент она задрала свою юбку и показала, что под ней прячет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Изготовила эксклюзивную именную скульптуру меня из карамели без сахара. Ее можно заказать у них, съесть и не прибавить в весе", - написала под публикацией Волочкова.

Фанаты просмотрели ролик почти 20 тысяч раз. Оставить комментариев они не смогли, так как Анастасия недовольна критикой в свой адрес, а поэтому закрыла их.

Ранее мы сообщали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похвастались своим новым образом.

Сообщалось, что 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова без тени смущения делится с поклонниками откровенными фото.

На этот раз артистка потеряла всякий стыд, как и здравый смысл, выйдя в лютый мороз на улицу абсолютно голой. Волочкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала у себя на заснеженном дворе. Анастасия, прикрывшись пышным банным веником, стоит в емкости для бани.

Заметно, что артистка босиком и полностью голая. Морозы, по-видимому, ей нипочем, так как она еще и улыбается.

Напомним, Волочкова удивила небрежным видом во время отдыха

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