Зірка мережі і ТБ Настя Івлєєва показала відверті і смішні кадри

Популярна екс-телеведуча "Орел і Решка" вирішила повеселити віртуальну публіку і приміряти фотошоп до типових кадрів, які гуляють мережею. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих фото артистка "приклеїла" своє обличчя до різноманітних комічних "народних" персонажів, за типом "незадоволеного касира в магазині", "закомплексованої школярки з 80-х", "веселої пишнотілої простачки в мереживній білизні" і тому подібних. Вона "красувалася", зокрема, в червоному корсеті, панчохах, купальнику, сидячи в метро і на підлозі в під'їзді.

Публіку такі "трюки" дуже повеселили, але комусь така публікація здалася чимось непристойним:

"Це безумство!"

"Дурочка"

"Особливо останнє фото)))"

"аххаха"

Раніше повідомлялося про те, що артистка перетворилася з "бунтарки з малиновим кольором волосся", в практично гламурну блондинку.

Так на новому опублікованому в мережі кадрі, дівчина постала в блискучому вбранні - топі і подовженій спідниці з високим розрізом в районі ніг. На голові у артистки красувалася, ймовірно, перука - вона витягла свою руку вперед, перед нею стояв якийсь хлопець, напевно, партнер по знімальному майданчику.

Більше всього шанувальників зірки вразили підкачані ніжки артистки, мовляв, "ось це об'єми, солідно", а також впевненість Анастасії в студії і, крім того, її підтягнуте тіло в цілому і, як правило, позитивний настрій щодо будь-якої справи, за яку вона береться.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилася від жіночного образу.