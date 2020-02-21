Звезда сети и ТВ Настя Ивлеева показала откровенные и смешные кадры
Популярная экс-телеведущая из "Орел и Решка" решила повеселить виртуальную публику и примерить фотошоп к типичным кадрам, которые гуляют по сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так на новых опубликованных фото артистка "приклеила" свое лицо к разнообразным комическим "народным" персонажам, по типу "недовольного кассира в магазине", "закомплексованной школьницы из 80-х", "веселой пышнотелой простушки в кружевном белье" и тому подобных. Она "красовалась", в частности, в алом корсете, чулках, купальнике, сидя в метро и на полу в подъезде.
Публику такие "трюки" очень повеселили, но кому-то такая публикация показалась чем-то неприличным:
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"аххаха"
Ранее сообщалось о том, что артистка превратилась из "бунтарки с малиновым цветом волос", в практически гламурную блондинку.
Так на новом опубликованном в сети кадре, девушка предстала в блестящем наряде - топе и удлиненной юбке с внушительным разрезом в районе ног. На голове у артистки красовался, вероятно, парик - она вытянула свою руку вперед, перед ней стоял какой-то парень, наверное, партнер по съемочной площадке.
Больше всего поклонников звезды впечатлили подкачанные ножки артистки, дескать, "вот это объемы, солидно", а также уверенность Анастасии в студии и, кроме того, ее подтянутое тело в целом и, как обычно, позитивный настрой отношении любого дела, за которое она берется.
Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.
Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.
Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.