Популярна американська співачка, актриса, танцівниця і бізнесвуман Дженніфер Лопес зворушливо привітала своїх дітей з днем народження

Дженніфер Лопес відсвяткувала 12-річчя близнюків, опублікувавши архівні фотографії на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.net.

Близнюки, Макс (Максиміліан Девід) і Емма (Emma Мэрибел) народилися на світ 22 лютого 2008 року. У той час 39-річна гаряча латиноамериканська співачка була одружена з Марком Ентоні. На жаль, але їх шлюб тривав всього кілька років, і пара розлучилася, коли близнюкам було всього шість. Батько часто бачиться з дітьми, намагаючись підтримувати відносини.

«Я знаю, вам сьогодні 12 років, але ви завжди будете моїми дітьми... З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МОЇ КРАСИВІ КОКОСИ!!!», – нестандартно привітала дітей актриса.

До привітань приєдналися друзі сім'ї, дітей своєї коханої привітав і наречений Лопес, Алекс Родрігес.

Нагадаємо, ми писали, що світові зірки, серед яких найвідоміші виконавиці як Дженніфер Лопес, Ріанна, а також всюдисуща Кім Кардашьян та знаменитий британський актор Деніел Крейг, цінують себе і свій непростий труд тому і вирішили попередити можливі майбутні небезпеки

Вберегти своє впізнаване обличчя і розкішне тіло – одне з основних завдань багатих і знаменитих. Тому Дженніфер Лопес оцінила свої сідниці в 27 мільйонів доларів-саме стільки зірка отримає, якщо що-небудь станеться з її об'ємної «візитною карткою» (п'ятою точкою) у світі шоу-бізу.

Також ми писали, що 50-річна красуня Дженніфер Лопес з'явилася на публіці у відвертому вбранні. Джей Ло вибрала для виходу в світ чорне плаття з глибоким декольте, яке починалося трохи вище живота. Відвертий наряд підкреслив витончені форми актриси. Завдяки фасону сукні Лопес виглядала бездоганно. Вона доповнила Наряд стриманою зачіскою в стилі 1920-1930-х років.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд артистки. За короткий час пост Лопес набрав 1,3 млн лайків.

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