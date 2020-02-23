Популярная американская певица, актриса, танцовщица и бизнесвуман Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения

Дженнифер Лопес отпраздновала 12-летие близнецов, опубликовав архивные фотографии на личной странице в социальной сети Instagram, сообщает Politeka.net.

Близнецы, Макс (Максимиллиан Дэвид) и Эмма (Эмма Мэрибел) родились на свет 22 февраля 2008 года. В то время 39-летняя горячая латиноамериканская певица была замужем за Марком Энтони. Увы, но их брак продлился всего несколько лет, и пара рассталась, когда близнецам было всего по шесть. Отец часто видится с детьми, пытаясь поддерживать отношения.

«Я знаю, вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими малышами... С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОИ КРАСИВЫЕ КОКОСЫ!!!», – нестандартно поздравила детей актриса.

К поздравлениям присоединились друзья семьи, также детей своей возлюбленной поздравил и жених Лопес, Алекс Родригес.

Напомним, мы писали, что мировые звезды, среди которых известнейшие исполнительницы как Дженнифер Лопес, Рианна, а также вездесущая Ким Кардашьян и знаменитый британский актер Дэниел Крейг, ценят себя и свой непростой труд потому и решили предупредить возможные предстоящие опасности

Уберечь свое узнаваемое лицо и роскошное тело – одна из основных задач богатых и знаменитых. Потому Дженнифер Лопес оценила свои ягодицы в 27 миллионов долларов, именно столько звезда получит, если что-нибудь произойдет с ее объемной «визитной карточкой» (пятой точкой) в мире шоу-биза.

Также мы писали, что 50-летняя красотка Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде. Джей Ло выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте, которое начиналось чуть выше живота. Откровенный наряд подчеркнул изящные формы актрисы. Благодаря фасону платья Лопес выглядела безупречно. Наряд она дополнила сдержанной прической в стиле 1920-1930-х годов.

Пользователи сети оценили внешний вид артистки. За короткое время пост Лопес набрал 1,3 млн лайков.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Шакира померились аппетитными формами: «лифчик тесноват».

Как сообщала Politeka, Джей Ло покрутилась на шесте и сверкнула упругим телом вместе с Шакирой.

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