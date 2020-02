Українська співачка MARUV, поділилася з шанувальниками новими кадрами, зроблені під час останньої фотосесії

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в шубі і чорному боді.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Так, на сторінці артистки в соціальній мережі Instagram MARUV поділилася з шанувальниками відвертим кадром з нової фотосесії. Сама зірка одягнена в тонкому чорному боді з зав'язками на шиї, на одному плечі Анни звисає масивна шуба з різнокольоровими плямами, а стильний образ завершує чорний капелюх і макіяж з підведеними очима.

«Скоро всі кицьки будуть танцювати з MARUV і Boosin», – написала співачка під фото.

Як і очікувалося, шанувальники не залишилися байдужі:

«We excited 🙏🏻», «TE AMO ❤️😍😘💋🔥», «Всі кицьки в зоні різка😍😻🔥🔥😻», «Анютка красуня 😍😍😍», «Шалене фото», «❤️❤️❤️ Анютка,ти - Красуня!!!!», «Відчуваю буде бомба-ракета😍🔥🔥», «We’re here for it!», «Hot baby... very hot 🔥👍».

Після завершення відпочинку зірка приступила до активної роботи і до концертів, але не забуває артистка також поповнювати стрічку Instagram новими кадрами. Ганна розповіла про виконання заповітного бажання – у її будинку з'явилася окрема кімната з обробкою під гардероб.

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і туфлях з великими бантами. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але відважний і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене.

@elvira_mislovskaya не один день розгрібала мої завали і продумувала як всі розмістити в цій маленькій кімнатці. Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкой, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - написала під новим постом зірка.

