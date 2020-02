Украинская певица MARUV, поделилась с поклонниками новыми кадрами, сделанные во время последней фотосессии

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в шубе и черном боди.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Так, на странице артистки в социальной сети Инстаграм MARUV поделилась с поклонниками откровенным кадром из новой фотосессии. Сама звезда одета в тонкий черный боди с завязками на шее, на одном плече Анны свисает массивная шуба с разноцветными пятнами, а стильный образ завершает черная шляпа и макияж с подведенными глазами.

«Скоро все киски будут танцевать с MARUV и Boosin», – написала певица под фото.

Как и ожидалось, поклонники не остались равнодушны:

«We excited 🙏🏻», «TE AMO ❤️😍😘💋🔥», «Все киски в зоне ризка😍😻🔥🔥😻», «Анютка красотка 😍😍😍», «Обалденное фото», «❤️❤️❤️ Анютка,ты- Красавица!!!!», «Чувствую будет бомба-ракета😍🔥🔥», «We’re here for it!», «Hot baby... very hot 🔥👍».

После завершения отдыха звезда приступила к активной работе и к концертам, но не забывает артистка также пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами. Анна рассказала об исполнении заветного желание – в ее доме появилась отдельная комната с отделкой под гардероб.

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и туфлях с крупными бантами. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня.

@elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - написала под новым постом звезда.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть