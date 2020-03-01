Співачка Мадонна потрапила в неприємну ситуацію, яка загрожує серйозними проблемами для її здоров'я

Співачка травмувалася під час свого концерту у французькій столиці, пише The Daily Mail публікуючи фото наслідків інциденту для артистки. Під час недавнього виступу в Парижі вона впала зі стільця.

Легендарна виконавиця Луїза Чікконе - Мадонна не змогла стримати сліз від болю, коли їй допомагала піднятися одна з танцівниць її шоу-балету.

Як відомо, раніше співачка отримала травму коліна, але вирішила не скасовувати виступу. Відзначається також, що паризькі глядачі були просто приголомшені сльозами легенди сцени і самим інцидентом, коли Мадонна впала на підлогу, виконуючи танцювальні рухи також. Тепер артистка пересувається з допомогою милиці.

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В соціальній мережі Instagram співачка поділилася відеозаписом зі свого концерту, зробленого глядачем у залі.

На запису зірка сидить у поперечному шпагаті перед глядачами і спочатку стукає мікрофоном на сцені, а потім під захоплені вигуки публіки починає співати.

На ній чорні шорти, колготки в крупну сітку, чорний корсет, довгі шкіряні рукавички і туфлі на високому тонкому каблуці. Одне око традиційно заховане під «піратською» пов'язкою.

Вона порадувала шанувальників, що її проблеми зі здоров'ям нарешті пройшли, і тепер саме час починати підготовку до концертів у Філадельфії.

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