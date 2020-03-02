Зірка показала, за що її люблять чоловіки

Популярна українська виконавиця Надія Мейхер, яка раніше входила до складу групи «ВІА-Гра», показала розкішні форми в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Мейхер позує лежачи у ванній в красивому платті, яке лише підкреслює її природні форми.

«Хороша, чертовка», «ви вогонь», «бомба», «Надя, як завжди, ви чарівні», «красива, капець», «вау, красоточка», «Ефектна жінка», «шикарна кішечка», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що екс-солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська подратувала шанувальників спокусливим чином.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Надія стоїть у довгому смугастому плаття в смужку. Вона задерла ногу, оголивши її і засвітивши свої широкі стегна. Вузьке плаття вигідною підкреслило пишні груди співачки. На знімку Мейхер широко посміхається.

«Вже давно весна в душі, не дивлячись на пору року...Вже давно любов в мені, Незважаючи на зовнішні негаразди... Люблю!», - написала артистка.

За годину знімок Надії зібрав понад 2,2 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від весняного образу жінки.

«Ти супер зірка...», «З першим днем весни вас Надя. Любов з весною приходить», «Краща», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що гаряча Надія Мейхер шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, соковита Надя Мейхер закинула ногу на ногу в спокусливій позі: "Мрія будь-якого чоловіка".

Також Politeka писала, що Мейхер спустила сукню і показала своє головне достоїнство: "Дала жару".