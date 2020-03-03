Знаменита артиска Ані Лорак представила довгоочікуваний кліп "Я б літала", показавши кращі кадри зі зйомок

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Останній видеоотрывок представлений в Instagram, щоб привернути увагу до нової роботи співачки. Як відомо, рекламу своєї роботи зірка запустила ще кілька тижнів тому, але кліп вийшов лише сьогодні.

На відеозаписі Кароліна приміряла відразу три різних наряда - стильний білий брючний костюм, плаття, зроблене з одних бус, а також наряд з одним лише сріблястим ліфчиком. Всі наряди артистка представила на узбережжі, позуючи прямо у воді.

«Прем'єра кліпу #ябылетала! 💜 З величезною радістю дарую вам свою ніжність і любов у цьому неймовірно красивому відео. Любов витає в повітрі. Спасибі всій команді!», – написала Лорак під новим роликом.

Фанати почали ділитися думку з приводу нової роботи, а також образів артистки.

До цього зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

А ось на представленому кадрі зірка в подібному образі позує вперше. Стильний наряд, що складається з звисаючих смужок тканини і приховує фігуру зірки виглядав досить незвично на артистці. На вечірньому фото також видно, що Кароліна дуже засмагла, а на її обличчі природний макіяж.

«Ну коли вже, Кароліна 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЩЕ БІЛЬШЕ ЧЕКАЮ ❤️❤️❤️», «найкраща ❤️, Дуже чекаю в Україні», «17 березня 2014 року була наша остання зустріч 😍», «😍👑Красива», – написали користувачі мережі.

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