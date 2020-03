View this post on Instagram

Премьера клипа #ябылетала! 💜 С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе. Спасибо всей команде! Режиссёр @alanbadoev Оператор @ilyamikhaylus Художник @helengadjilova Стиль @siviakosha MUA @schelkonogova Волосы @natfomi Монтаж @trent_pazl Цвет @lunar_edge Пост @hdshotstudio Продюсеры @natashaklipa, @juliapilunska Второй режиссёр @ianamazana Ассистент режиссёра @peterbatanov Rental company @patriotrental Production @badoevteam_official Ani Lorak Team @art_sarancha, @katerinanew1, @osmolovskayan Music by @90210.group