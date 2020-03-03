Знаменитая артиска Ани Лорак представила долгожданный клип "Я бы летала", показав лучшие кадры со съемок

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

Последний видеоотрывок представлен в Инстаграм, чтобы привлечь внимание к новой работе певицы. Как известно, рекламу своей работы звезда запустила еще несколько недель назад, но клип вышел лишь сегодня.

На видеозаписи Каролина примерила сразу три разных наряда - стильный белый брючный костюм, платье, сделанное из одних бус, а также наряд с одним лишь серебристым лифчиком. Все наряды артистка представила на побережье, позируя прямо в воде.

«Премьера клипа #ябылетала! 💜 С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе. Спасибо всей команде!», – написала Лорак под новым роликом.

Фанаты принялись делиться мнение по поводу новой работы, а также образов артистки.

До этого звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.

А вот на представленном кадре звезда в подобном образе позирует впервые. Стильный наряд, состоящий из свисающих полосок ткани и скрывающий фигуру звезды выглядел весьма непривычно на артистке. На вечернем фото также видно, что Каролина очень загорела, а на ее лице естественный макияж.

«Ну когда уже, Каролина 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЖДУ ❤️❤️❤️», «Самая лучшая ❤️, Очень жду в Украине», «17 марта 2014 года была наша последняя встреча 😍», «😍👑Красивая», – написали пользователи сети.

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