Співачка Надія Мейхер-Грановська поділилася спогадами про участь в колективі ВІА Гра

Про це пише Politeka.net.

Артистка зізналася, що з групою ВІА Грою, якій вона присвятила кілька років життя, її більше нічого не пов'язує.

Надія Мейхер-Грановська не раз зізнавалася, що рада тому, що пішла із тріо, адже не зроби вона той доленосний крок, то чи змогла б реалізувати свої таланти в рамках сольної кар'єри

«Я йду своїм шляхом, але вдячна за той період часу», заявила вона в ефірі Youtube-шоу.

Вона також заявила, що остаточний розрив з ВІА Грою стався у 2006 році, коли керівник проекту не захотів відпускати з групи ефектну брюнетку.

За словами Мейхер-Грановської, ніхто з колишніх колег так і не зміг стати для неї близьким другом. Співачка рідко бачиться і з іншими екс-солістками, але якщо їм вдається перетнутися на світському заході, то вони обов'язково обмінюються теплими фразами.

Що стосується братів Меладзе, то з ними Надія Мейхер-Грановська дотримувалася дистанцію. За її словами, продюсер і артистка ніколи не виходили за рамки професійного інтересу.

«Вони не надавали знаки уваги. І не хотілося б. Я вірю в долю і у взаємну любов. У мене немає потреби мати поруч статусного людини. Для мене важливо, коли відносини доленосні. Я — людина містична. Навіть якщо хтось колись мені дуже подобався, але я інтуїтивно відчувала, що це не мій чоловік, то мене ніщо не підбурювало. Любов для мене первинна», - резюмувала зірка в ефірі шоу.

Раніше ми писали, що екс-солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська подратувала шанувальників спокусливим чином.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Надія стоїть у довгому смугастому плаття в смужку. Вона задерла ногу, оголивши її і засвітивши свої широкі стегна. Вузьке плаття вигідною підкреслило пишні груди співачки. На знімку Мейхер широко посміхається.

«Вже давно весна в душі, не дивлячись на пору року...Вже давно любов в мені, Незважаючи на зовнішні негаразди... Люблю!», - написала артистка.

За годину знімок Надії зібрав понад 2,2 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від весняного образу жінки.

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