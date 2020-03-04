Українська співачка MARUV здивувала різкою зміною іміджу, показавши нову зачіску в стилі "Мальвіни"

На своїй сторінці в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному іміджі - артистка позувала в ляльковому образі, що складається з картатого подовженого піджака, блискучих лосин і лакових черевик, повідомляє Politeka.

Варто відзначити, що на сторінці Анни можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка часто дивує змінами образів, не тільки в одязі, але і змінюючи зачіску.

В цей раз співачка показала новий стиль, який представила під час презентації нового фільму колеги. Головною родзинкою стали довгі яскраво-сині кіски зірки, спеціально доповнені тоненькими з боків для колоритності. При цьому чоловік скандально-відомої співачки з'явився на заході в досить скромному одязі, також як і колега Анни, позує разом з нею в ліфті перед презентацією.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати нові знімки.

Після завершення відпочинку зірка приступила до активної роботи і до концертів, але не забуває артистка також поповнювати стрічку Instagram новими кадрами. Ганна розповіла про виконання заповітного бажання – у її будинку з'явилася окрема кімната з обробкою під гардероб.

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і туфлях з великими бантами. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

"днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але відважний і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене.

Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкой, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - написала під новим постом зірка.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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