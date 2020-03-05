Еталони краси змінюються з часом. Варто подивитися, як виглядали найкрасивіші зірки, на яких рівнялися жінки, і яких бажали чоловіки

Однією з найпривабливіших жінок досі називають Мерилін Монро. Зірка завоювала популярність після виходу фільму «В джазі тільки дівчата». Її стиль, зачіска і манери стали прикладом для наслідування, в основному, в США, пише graziamagazine.ru.

На відміну від США, в Європі еталоном стала Бріжит Бардо. Красуня вважалася ідеалом і була справжнім секс-символом XX століття.

Іконою стилю вважали Одрі Хепберн. Актриса завжди вважала, що краса не може залежати від сукні, тіла або зачіски - справжня привабливість - в очах і посмішці.

Атриса, чка отримала Оскар - класична голлівудська красуня і княгиня Монако Грейс Келлі. Жінка у 2001 році зайняла перше місце в списку 100 найбільш елегантних жінок всіх часів.

Артистка Софі Лорен у середині 60-х років назвали цінним витвором мистецтва Італії. Варто відзначити, що фото красуні стали листівками і продавалися шаленими тиражами в США і Європі.

Твіггі стала першою супермоделлю, на думку істориків моди. Тендітна дівчина з великими очима прославилася після появи на обкладинці журналу Vogue.

Катрін Деньов у 25 років стала обличчям аромату «Chanel № 5», а після ролі в мюзиклі «Шербурзькі парасольки» про цю шикарну француженку заговорив увесь світ.

Актриса Джейн Фонда стала «фітоняшею»свого часу. Красуня ввела у моду натуральність і підсадила весь світ на аеробіку.

Мадонна з кричущою сексуальністю замінила натуральність. Блондинку з яскравим макіяжем у блискучому одягу не можна було забути.

У 90-х на зміну актрисам і співачкам прийшли супермоделі - Клаудія Шиффер, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Лінда Євангеліста. Тепер всі дівчатка мріють про кар'єру моделі.

Джулія Робертс звела з розуму чоловіків і жінок після виходу фільму «Красуня». Журнал People визнав актрису найкрасивішою жінкою планети спочатку у 1991-му, а потім у 2000, 2005, 2010, а також у 2017 році.

У середині нульових всіх захопили губи і вилиці Анджеліни Джолі. Тепер пластичні хірурги отримують все більше замовлень на такі форми.

Сьогодні головною іконою називають Кім Кардашьян. Тепер ця красуня задає світу нові стандарти, які підхоплюють мільйони.

Нагадаємо, шикарна Кардашьян ледве втиснула свої форми у вузький топ, є на що подивитися.

Як повідомляла Politeka, шикарна Кардашьян ледве втиснула свої форми у вузький топ, видно все.

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