Співачка Надія Мейхер, яка раніше входила в групу ВІА Гра, показала ідеальне тіло у відвертій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка демонструє на камеру розкішний бюст, сидячи у відвертій майці, яка підкреслює її форми. Доповнює образ елегантний капелюх і чокер, який співачка нібито розстібає.

Також можна помітити, що з-під вбрання зірки красується татуювання. Однак Мейхер позбавила шанувальників можливості що-небудь сказати – кадр опублікований в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка, екс-солістка групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська подратувала шанувальників спокусливим чином.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Надія стоїть у довгому смугастому плаття в смужку. Вона задерла ногу, оголивши її і засвітивши свої широкі стегна. Вузьке плаття вигідною підкреслило пишні груди співачки. На знімку Мейхер широко посміхається.

«Вже давно весна в душі, не дивлячись на пору року...Вже давно любов в мені, Незважаючи на зовнішні негаразди... Люблю!», - написала артистка.

За годину знімок Надії зібрав понад 2,2 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від весняного образу жінки.

«Ти супер зірка...», «З першим днем весни вас Надя. Любов з весною приходить», «Краща», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що гаряча Надія Мейхер шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, соковита Надя Мейхер закинула ногу на ногу в спокусливій позі: "Мрія будь-якого чоловіка".

Також Politeka писала, що Мейхер спустила сукню і показала своє головне достоїнство: "Дала жару".