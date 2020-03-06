Скандально відома українська співачка MARUV нагадала про нову музичну композицію, влаштувавши фотосесію для дорослих

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила знову підігріти інтерес до своєї персони самим улюбленим чином - публікацією з останньої фотосесії в неоново-рожевих тонах, повідомляє Politeka.

Не секрет, що співачка прославилася саме завдяки відвертим і викликаючим танцям, а також зухвалими фотосесіями в латексі. Схоже, відходити від цього стилю вона не збирається і з кожним разом її нові роботи стають все менш зацензуренными.

Сьогодні Анна представила фото, на якому видно лише її п'ята точка обтягнута в рожеве мереживо. Також можна помітити масивні брослеты і прикраси на руках зірки і в завершенні - масивні рожеві кросівки з панчохами такого ж кольору.

Нова композиція співачки вийде під назвою "В стилі кицьки" і вже викликала хвилю обурення серед шанувальників і звичайних користувачів Instagram. Незадоволеними люди виявилися саме через відвертій фотосесії і слів нової пісні Анни.

«"Нова сила кицьки" і передзамовлення ЄР "Fatality" на всіх цифрових майданчиках», – коротко написала Корсун під знімком.

А ось що відповіли користувачі: «Безбашенная, немає меж пристойності», «У 2 години ночі треба спати, Ганнуся, але все-одно вогонь обкладинка 🔥😍», «Яка орная пісня😁 про удава орнул», «Виглядає як "повія" причому завжди. Пісні цікаві були спочатку, а зараз каламуть», «Сміливо 🔥🔥», «Марув найкраща! ❤️», «Фігня, але для малоліток зійде, вони люблять таку сором».

Раніше MARUV здивувала різкою зміною іміджу, показавши нову зачіску в стилі "Мальвіни". На своїй сторінці в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала фото, зроблені в стильному імідж - артистка позувала в ляльковому образі, що складається з картатого подовженого піджака, блискучих жіночих і лакових черевик.

Варто відзначити, що на сторінці Анни можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка часто дивує змінами образів, не тільки в одязі, але і змінюючи зачіску.

В цей раз співачка показала новий стиль, який представила під час презентації нового фільму колеги. Головною родзинкою стали довгі яскраво-сині кіски зірки, спеціально доповнені тоненькими з боків для колоритності. При цьому чоловік скандально-відомої співачки з'явився на заході в досить скромному одязі, також як і колега Анни, позує разом з нею в ліфті перед презентацією.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати нові знімки.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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