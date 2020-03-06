Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва, яку пов'язують любовні відносини з відомим російським артистом Валерієм Меладзе, показала нові фото зі стильної фотосесії

Мати сина Валерія Меладзе на нових опублікованих нею фото постала перед камерами в класиці - плащі, темних панчохах, босоніжках, з простою, але модною укладкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої:

«Дозволяйте собі в будь-якому віці подуріти і відчути себе знову дитиною. Дорослими ми встигнемо, ми вже такі, і це вже наша реальність.... так👆, і не звинувачуйте нікого за це», - підписала свій знімок зірка.

На фото Альбіна широко посміхається, а на іншому - повернулася спиною до об'єктиву і розкрила плащ. Варто зазначити, що екс-ВІА гра виглядала просто приголомшливо - студійна зйомка напевно не обійшлася без ретуші, про все ж і модель "не дала маху", впевнені шанувальники російської селебретіс:

"Вау!"

"Альбіночка, просто супер..."

«Гарні фотки 😍»

«Нескінченно захоплююся цим умінням у тих у кого бачу цю якість🙈🙏 Фотографії🔥💣»

«Це дуже красиво»

«Альбіна, ви дуже елегантна»

Раніше Джанабаєва, яка ось уже шість років як одружена з відомим російським співаком Валерієм Меладзе, в День всіх закоханих здивувала знімком.

З нагоди свята зірка поділилася романтичним фото в холодних сірих тонах. На ньому вона стоїть спиною до камери в блискучому сріблястому костюмі і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

«Amore, Ahava, l'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так багато слів про кохання... А коханню слова не потрібні...», - підписала знімок Джанабаєва.

Шанувальники зіркової пари тут же почали висловлювати своє захоплення знімком.

«щастя Вам і любові з святом дорогі Валерій і Альбіночка», «Це правильно!!! Альбіночка зі Святом Вас!!! Бажаю щоб у Вашому домі завжди була тільки любов і взаєморозуміння!», «Ви - шикарна пара», «Кохайте і будьте коханими!», «Валера посміхнися коханій!», «Прости! Ти був моєю помилкою!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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