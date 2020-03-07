Скандально відома українська співачка MARUV здивувала природним видом без макіяжу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі зірка вирішила похвалитися підготовкою до виступу, повідомляє Politeka.

Ганна є любителькою здивувати не тільки яскравими латексними образами на виступах, але ще й провокаційними і вельми відвертими танцями під час концертів. Головною родзинкою таких виступів є те, що команді Анни і їй самій доводиться робити всі танцювальні рухи на незвично високих підборах.

Так, представлених на кадрах – невеликих роликах в Сторі – зірка показала себе без макіяжу і будь-яких укладок. Примітно те, що волосся зірки вже галузі і темні корені дуже помітні на пофарбованих в синій колір волоссі. Також особа артистки привертає увагу до себе тим, що без будь-якого макіяжу і маскувальних засобів воно виглядає помітно пухліше.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Вдень раніше MARUV нагадала про нової музичної композиції, влаштувавши фотосесію для дорослих. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила знову підігріти інтерес до своєї персони самим улюбленим чином - публікацією з останньої фотосесії в неоново-рожевих тонах.

Не секрет, що співачка прославилася саме завдяки відвертим і викликає танців, а також зухвалими фотосесіями в латексі. Схоже, відходити від цього стилю вона не збирається і з кожним разом її нові роботи стають все менш зацензуренными.

Ганна представила фото, на якому видно лише її п'ята точка обтягнута в рожеве мереживо. Також можна помітити масивні брослеты і прикраси на руках зірки і в завершенні - масивні рожеві кросівки з панчохами такого ж кольору.

Нова композиція співачки вийде під назвою "В стилі кицьки" і вже викликала хвилю обурення серед шанувальників і звичайних користувачів Instagram. Незадоволеними люди виявилися саме через відвертій фотосесії і слів нової пісні Анни.

«"Нова сила кицьки" і передзамовлення ЄР "Fatality" на всіх цифрових майданчиках», – коротко написала Корсун під знімком.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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