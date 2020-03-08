Знаменитості насправді не такі бездоганні

Зірки мають свої недоліки, яких іноді навіть ніхто не помічає

Зовнішності у всіх різні це і робить людей унікальними. Пропонуємо познайомитися зі знаменитостями, які не такі ідеальні, як здається.

Не кожен помічає, але Міли Куніс різні очі. Артистка перенесла операцію з видалення запалення райдужної оболонки ока, через що колір змінився, пише Обозреватель. Тепер у актриси одне око зелене, друге — каричневе.

У чоловіка Куніс, Ештона Катчера, зрощені пальці на ногах.

Актор, відомий по серіалу "Друзі", Меттью Перрі не має фаланги пальця на руці. Як виявилося, у дитинстві він прищемив пальці дверима, через що позбувся фаланги середнього пальця правої руки.

Актор Дензел Вашингтон має кривий мізинець через травму під час гри в баскетбол.

Актриса Наталі Домер, з "Гри престолів", страждає паралічем лицьового нерва, отриманий в результаті родової травми.

Кайлі Дженнер має великий шрам на нозі. Виявляється, зірка в дитинстві натрапила на металевий штир на паркані.

У Меган Фокс - аномалія пальців рук під назвою брахідактілія. Її великі пальці -короткі, а нігті виросли тільки наполовину.

У ангела "Victoria’s Secret" Кароліни Куркової немає пупка, причину відсутності якого вона не розповідає.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер повернулася спиною до об'єктиву і показала найгарячіші форми свого тіла у вигідному ракурсі. Вона одягла білі облягаючі штани з блискучої тканини і таку ж блузку. Пояс підкреслив витончену талію.

Волосся було укладено прямо, а на кінцях завивалось в одну сторону. У цілому, образ мільярдерки вийшов трохи футуристичним, через акценти в макіяжі та незвичного вбрання.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер вирішила показати знімок на якому постала в красивому платті.

Зірка разом зі своєю дочкою Стормі вибрали плаття з однакової смарагдової тканини від Ralph & Russo.

Образ телезірки доповнили смарагдове намисто і сережки, а також туфлі в тон.

Нагадаємо також, що Міла Куніс цінує в собі гумор, але не красу, хоча і часто потрапляє в списки найбільш привабливих жінок планети.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".