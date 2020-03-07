Українська співачка Надія Мейхер навіть в суботу не дає собі часу на відпочинок

На своїй сторінці Instagram в сторіз артистка поділилася фотографією, якj. дає зрозуміти, що у вихідний день їде на заняття з вокалу, передає Politeka.

Незважаючи на те, що на обличчі Надії практично немає макіяжу, вона виглядає дуже свіжою і природною, а відсутність косметики тільки підкреслює природну красу зірки.

Мейхер – одна з найяскравіших учасниць популярної групи «ВІА-Гра» й учасниця її «золотого складу». Вона співала там з дня заснування колективу в 2000 році і запам'ятався публіці своєю харизмою, сексуальністю та артистичністю.

Через 2 роки після початку музичної кар'єри Грановська пішла в декрет і тимчасово призупинила музичну діяльність. Проте довго засиджуватися у відпустці співачка не збиралася і вже через 4 місяці знову повернулася в «ВІА Гри». Першим «післядекретним» кліпом, в якому співачка взяла участь, стало відео на пісню «Good morning, тато». В цей момент до колективу приєдналися нові учасниці — Анна Сєдокова та Віра Брежнєва. Пізніше саме це тріо називали золотим складом «ВІА Гри».

Згодом вона не раз зізнавалася, що рада завершенню роботи в тріо, адже не зроби вона той доленосний крок, то навряд чи змогла б реалізувати свої таланти в рамках сольної кар'єри.

У 2008 році Надія познайомилася з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, від якого у 2012-му народила доньку Ганну. Через два роки справа дійшла до весілля, а ще через рік у родині народилася дочка Марія. Надія не афішує особисте життя і нечасто викладає фото чоловіка і дітей у соціальних мережах.

Зараз артистка, якій 10 квітня виповниться 38 років, пише вірші, розвиває власний модний бренд, співає і розкриває в собі нові таланти.

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