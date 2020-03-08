42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова привітала жінок з 8 березня

Як передає Politeka.net, вона поділилася свіжими фото та теплими словами у своєму мікроблозі в Instagram.

На кадрах постала лежачи на стільці привабливою позі. Анфіса вбралася темно-сірий костюм, а в підписі до світлини, як завжди, розговорилася з шанувальниками.

"Дорогі Дівчатка, в цей міжнародний свято, я хочу побажати нам самого головного: САМОПОВАГИ! Поважати себе - це говорити НІ, коли ми чогось не хочемо, не дозволяти чинити з собою грубо, не вступати у відносини що руйнують. Не нехтувати своїми почуттями і бажаннями, не знущатися над своїм тілом, не забороняти собі бути собою! Не погоджуватися на менше, ніж ми варті! Жінка, яка себе поважає не стане проживати чуже життя!", - порадила телеведуча.



Крім того, вона розповіла, що не подобатися жінкам в цей день

"Чоловіки, надсилають в якості привітання віртуальні розсилки-листівки, без імені та адресного привітання - не витрачайте свій дорогоцінний час! Відкрию вам таємницю, це нам не подобається. І проста рядок: «(ім'я жінки, якій адресовано смс) вітаю в Святом! Будь щаслива!» - буде нам набагато приємніше, ніж листівка з квітами, які навіть не ви купили, і не ви намалювали", - впевнена вона.

Передплатники Анфіси повністю погодилися з її словами і відповіли їй взаємними поздоровленнями.

Раніше засвітила стрункі ніжки в короткій чорній сукні. Дівчина позувала на червоному дивані, розташувавшись на подушках з чашкою гарячого напою.

Попри помпезність навколишнього оточення, від фото віє затишком і теплотою. А усміхнена Анфіса виглядає просто розкішно.

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