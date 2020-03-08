Британська модель Демі Роуз порадувала шанувальників новим пікантним знімком зі своєї фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Про Боже, ось як має виглядати Роуз», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку модель позує в облягаючому боді, який елегантно підкреслює її форми. Шанувальники були без розуму від нового образу кумира.

«Ось це бомби! Зараз випадуть!», «Демі – ти супер скекми модель», «Вау, оце жарко!», «неймовірна кішечка», «

До цього ми писали, що модель і инстадива Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим чином .

Зірка Инстаграма опублікувала знімок, на якому з'явилася в короткому топі. Білий верх був настільки короткий і вузький, що з-під нього ледь не вивалювалися принади моделі. Топік натянулся, і, здавалося, зараз вибухне.

Також на Деми були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.

Крім видатних форм не можна не звернути уваги на пружні прес і п'яту точку Роуз.

Дівчина позувала на вулиці посеред зелених рослин і будівель. Вона підняла голову і прикрила очі. На обличчі виділялися пишні вії, блискучі тіні на століттях і глянсові губи.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

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