«Чорненька» з ВІА Гра Надія Мейхер-Грановська стала однією з перших учасниць зоряного колективу і підкорила своєю красою практично весь пострадянський простір

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Instagram, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі. Починала артистка з Альоною Вінницькою з мега-хіта від Меладзе «Попытка номер 5», в свій час співала у ВІА Гра разом з Вірою Брежнєвою та Анною Седоковою – цей склад вважається «золотим» серед усього розмаїття і варіацій ВІА Гри у різні роки існування музколлективу.

Продюсери Меладзе і Костюк, в свій час, знайшли справжній діамант у вигляді Наді – як виявилося, дівчина була не тільки приваблива зовні, але й талановита, позитивно мислить і не залишає своїх шанувальників до цього дня байдужими після знайомства з собою і своєю творчістю.

Зараз Мейхер-Грановській 37 років і вона продюсер, сценарист, бізнес-леді, дизайнер і сольна співачка, а також мама трьох дітей.

Раніше ми повідомляли, Мейхер-Грановська в білому платті захопила мережу. Усміхнена співачка позувала, сидячи на стільці й закинувши ногу на ногу. Від пікантного фото мурашки по шкірі. Надія зухвало дивиться в кадр.

Також ми розповідали, як співачка підкорила публіку, без тіні збентеження посвітивши шикарним бюстом. Красуня підняла руки до голови таким чином, що й без того пишна гордість стала ще більш виразною.

"На зміну радості— печалі...На зміну любові — байдужість .., на зміну життю— тільки ЖИТТЯ ... Якщо ми посміхаємося — душа жива. Якщо очі горять — душа щаслива. А якщо вона щаслива — досвід , який їй необхідно було набути в цьому житті, здійснюється і я на правильному шляху...", - підписала фото Надія.

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