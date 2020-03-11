Ганна показала, як проводить час в танцювальному залі

Українська співачка MARUV показала як займається в спортзалі в стильному спортивному костюмі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила поділитися в розділі Сторі інформацією про те, як проходять заняття, повідомляє Politeka.

Не секрет, що співачка прославилася саме завдяки відвертим і викликаючим танцям, а також відвертими нарядами, що підкреслюють її фігуру. Схоже, щоб постійно дивувати публіку і підігрівати інтерес до власної персони і своїх робіт, Ганні доводиться багато тренуватися.

Зірка проводить у танцювальному та спортзалі багато часу. Цього разу вона показала, як розтягнулася в шпагаті в сірому обтягуючому костюмі і показує "всю себе". Артистка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям яскраво-синього відтінку.

Варто відзначити, що кілька місяців тому зірка скаржилася на те, що не може сісти на нормальний шпагат. Однак завдяки праці і занять вона, схоже, вирішила цю проблему.

Раніше зірка вирішила знову підігріти інтерес до своєї персони самим улюбленим чином - публікацією з останньої фотосесії в неоново-рожевих тонах.

Не секрет, що співачка прославилася саме завдяки відвертим і викликає танців, а також зухвалими фотосесіями в латексі. Схоже, відходити від цього стилю вона не збирається і з кожним разом її нові роботи стають все менш зацензуренными.

Ганна представила фото, на якому видно лише її п'ята точка обтягнута в рожеве мереживо. Також можна помітити масивні брослеты і прикраси на руках зірки і в завершенні - масивні рожеві кросівки з панчохами такого ж кольору.

Нова композиція співачки вийшла під назвою "В стилі кицьки" і вже викликала хвилю обурення серед шанувальників і звичайних користувачів Instagram. Незадоволеними люди виявилися саме через відвертій фотосесії і слів нової пісні Анни.

«"Нова сила кицьки" і передзамовлення ЄР "Fatality" на всіх цифрових майданчиках», – коротко написала Корсун під знімком.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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