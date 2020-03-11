Екс-ВІА Гра - "руденька" - Альбіна Джанабаєва, покрасувалася на камеру в стильному вбранні

Дружина відомого російського виконавця Валерія Меладзе на своєму новому фото з'явилася в елегантному образі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої:

«Поділіться друзі, яку музику слухаєте і чи є серед вас любителі шансону? Яку жіночу пісню з цього репертуару можете порадити, щоб за душу взяло, і не відпускала...... дуже треба», - підписала артистка свій новий пост. На знімку видно, що Альбіна в сукні або комбінації з глибоким декольте, а то і зовсім в одному бра. Крім того, вона ефектно спустила з плечей свій плащ і загадково дивиться вдалину.

Шанувальники зірки відзначили, що фотосесія виконавиці вийшла привертаючою увагу і що саме ця серія студійних кадрів підкреслює красу співачки. Були і такі, які зазначили, що на фото Альбіна дуже схожа на Анджеліну Джолі.

Раніше Джанабаєва, яка ось уже шість років як одружена з відомим російським співаком Валерієм Меладзе, в День всіх закоханих здивувала знімком.

З нагоди свята зірка поділилася романтичним фото в холодних сірих тонах. На ньому вона стоїть спиною до камери в блискучому сріблястому костюмі і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

«Amore, Ahava, l'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так багато слів про кохання... А коханню слова не потрібні...», - підписала знімок Джанабаєва.

Шанувальники зіркової пари тут же почали висловлювати своє захоплення знімком.

«щастя Вам і любові з святом дорогі Валерій і Альбіночка», «Це правильно!!! Альбіночка зі Святом Вас!!! Бажаю щоб у Вашому домі завжди була тільки любов і взаєморозуміння!», «Ви - шикарна пара», «Кохайте і будьте коханими!», «Валера посміхнися коханій!», «Прости! Ти був моєю помилкою!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра шокувала своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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