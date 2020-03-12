Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка входила в групу Nikita, показала непристойні ігри з подругами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Women in black 💋 Валізи не зібрані - нічого страшненького. До вильоту ще 7 годин»,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко з подругами в одних боді читають жіночі журнали. Як можна помітити, доповнюють образи зірок рушники на головах і окуляри.

«Бомбиты!», «Ох, неймовірні», «красуні!», «яке вогнище», «прям фетиш», «богические!», «ось це краса! Очей відірвати не можна!», - пишуть вони.

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Артистка позувала плаваючи у воді в темному купальнику. У своїх сториз Dj Nana показала подкачанное тіло, а також, ймовірно, свою груди у відкритому купальнику крупним планом.

У своєму пості артистка-красуня позувала сидячи за столом, а перед нею постала апетитна картина: борщ, перець і навіть часник. При цьому на фото знято, як камера телефону фотографує "нависла" над усіма цими українськими гастрономічними богатсвами груди:

«Пограємо? 😜Гра називається "Що зайве". Пиши у коментарях, що на фото зайве👇». Фолловери Насті, як завжди, активні і пишуть свої варіанти відповіді, а також роблять артистці компліменти.

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