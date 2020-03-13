Знаменита артиска Ані Лорак показала зворушливий ролик з дорослою дочкою

В цей раз співачка показала в соціальній мережі Instagram незвичайне відео з дорослою красунею-дочкою Софією, пише Рoliteka.net.

Після розлучення з Муратом Кароліна почала активно займатися кар'єрою і будувати життя в РФ. Причому дочка співачки залишилася з нею і зараз навчається в московській школі. Сама зірка досить рідко показує дитину, захищаючи її від світського життя і не балуючи увагою камер.

У Москві пройшла прем'єра мультфільму «Тролі. Світовий тур». З цього приводу зірка з гордістю показала доньку в образі принцеси. Образ доповнили білі кросівки. Личко Софії прикрашали стрази.

«Моя талановита, харизматична, запальна, маленька Артистка», – коротко підписала новий ролик в Instagram Кароліна. Користувачі відразу ж відреагували і написали сотні коментарів на адресу мами і дочки.

Раніше також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок отсктригла Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

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