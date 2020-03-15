Російська телеведуча і актриса Евеліна Бльоданс, не дивлячись на свій вік, продовжує захоплювати мережу

Як передає Politeka 50-річна артистка досить активно веде свою Instagram-сторінку і часто радує шанувальників різноманітними відеороликами та знімками.

На цей раз, Бльоданс показала кілька знімків в ефектних образах, зроблених з її зоряним колегою, російським коміком Павлом Волею.

Таким чином актриса вирішила привітати Павла з днем народження.

«Паша, коханий, з Днем Народження! Нехай завжди лише добре тобі, Ляйсанчику і діткам. Ну, і повні зали, звичайно!», - написала Евеліна.

Користувачі соцмереж долучились до привітань, при цьому зазначивши, що артистка виглядає, як завжди неперевершено.

«Бльоданс шикарна як завжди ❤️», «Щастя вам і довгих років», «Красуня», «Ви найкласніша з усіх, кого можна побачити по тв!!!», « Ось навіщо такі фото викладати, він одружений чоловік» - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що актриса і телеведуча - спокуслива "медсестра" з "Маски-шоу", здається не старіє. Зірка, яка вже давно живе і працює в РФ, похвалилася дивовижною підтягнутою фігурою на камеру посеред власної кухні.

Так, крім іншого, артистка в своїх сториз в Instagram запитала у фоловерів, залишати їй нове плаття, яке зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися. На Бледанс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка мережі і ТБ, позуючи на камеру в ньому буквально выпячивала в об'єктив свою груди, анатомічні особливості будови якої або ж зроблені вже хірургами, бувально стирчали під сукнею.

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