Кароліна показала, як проводила час в домашньому образі

Знаменита артиска Ані Лорак показала, як розважається в машині під час поїздки

В цей раз співачка показала щасливу себе після недовгого мовчання в соціальних мережах. Поділившись відеозаписом у розділі Сторі Instagram, Кароліна постала перед шанувальниками у домашньому образі, пише Рoliteka.net.

Цього разу Кароліна в природному образі похвалилася новим Інста-фільтром. Співачка позувала без макіяжув звичайній теплій курточці світлого відтінку, темній кофті і з розпущеним волоссям.

При цьому видно також, як сама Лорак старанно акцентує увагу на губах. На записі зірка не тільки розважається під час зйомки, посміхаючись перед об'єктивом, але ще й всіляко «дме» губи, щоб ті здавалися більше і їх було помітніше видно.

Нагадаємо, що Кароліна воліє показувати в розділі Сторі лише невеликі фрагменти з життя, зрідка «балу» шанувальників маленькими роликами, зробленими під час поїздок в машині.

Раніше також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок отсктригла Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

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