Каролина показала, как проводила время в домашнем образе

Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как дурачится в машине во время поездки

В этот раз певица показала счастливую себя после недолгого молчания в социальных сетях. Поделившись видеозаписью в разделе Стори в Инстаграм, Каролина предстала перед поклонниками в домашнем образе, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина в естественном образе похвасталась новым Инста-фильтром. Певица позировала без макияжа в обычной теплой курточке светлого оттенка, темной кофте и с распущенными волосами.

При этом видно также, как сама Лорак старательно акцентирует внимание на губах. На записи звезда не только развлекается во время съемки, улыбаясь перед объективом, но еще и всячески «дует» губы, чтобы те казались больше и их было заметнее видно.

Напомним, что Каролина предпочитает показывать в разделе Стори лишь небольшие фрагменты из жизни, изредка «балуя» поклонников маленькими роликами, сделанными во время поездок в машине.

Ранее также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отсктригла Анна Седокова, удивив новым стилем.

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