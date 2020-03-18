У багатьох акторів радянського кінематографа є сім'я, а зокрема діти і онуки

Як же виглядають онуки знаменитостей, читайте далі.

Вже у померлого Олега Табакова є 21-річна внучка Анна. Вона навчається за кордоном, вивчає історію мистецтва, пише pic-words.com. Анна поки не замислюється про кар'єру артистки. Шанувальники пишуть дівчині масу компліментів в соцмережах і наголошують, що з такою зовнішністю їй потрібно зніматися у фільмах.

У актора Олега Стриженова є 19-річна онука, Олександра. Дівчина знімається в кіно. Критики і глядачі впевнені, що у красуні є талант, який передався їй у спадок.

Олександра планує продовжити акторську династію і хоче поступати в один з театральних Вузів.

Актор і дідусь Євген Євстигнєєв помер давно і не бачив успіхів своєї внучки Софії. Дівчина вже отримала акторську професію в театральному інституті. Шанувальники сподіваються, що вона знову прославить прізвище родича.

Поліна Віторган, внучка Еммануїла Віторгана, освоїла акторську професію. Дівчина виросла за кулісами театру і не мріяла про іншу професію.

Онука Михайла Боярського, Катерина, дуже приваблива і встигла завоювати популярність в Instagram. Дівчина закінчує навчання. Про те, чи хоче вона стати актрисою, поки нічого невідомо.

Нагадаємо, Катерина Боярська поділилася сториз. На кадрах дівчина в рожевій майці з величезним декольте почала стрибати, при цьому її величезні принади тряслися разом з нею.

Її образ був незвичним порівняно з усіма її фото. Катерина зробила хвостики, яскраво нафарбувала очі, у вуха наділа рожеві кільця-сережки, а губи нафарбувала темно-рожевим блиском. На відео вона наклала маску з наклейками на щоках: «Малятко». Також вона жувала жуйку.

Раніше ми писали, що під час інтерв'ю ведуча Ірина Шихман запитала у Боярського, кого він вважає ворогами Росії.

Артист здивував її відповіддю, заявивши, що ними є "всі, хто проти нас". Шихман була не згодна. На її думку, Росія на світовій арені сама виступає проти всіх.

"Правий той, хто сильний, от і все. А ми повинні бути праві, тому що ми це заслужили. Правда в силі, звичайно", - сказав він.

Нагадаємо, внучка Боярського виставила напоказ пишні принади

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