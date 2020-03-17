Кароліна показала, як відпочиває під час відпустки

Знаменита артиска Ані Лорак здивувала яскравим фото в новому спортивному образі

В цей раз співачка показала себе щасливу після недовгого мовчання в соціальних мережах. Кілька днів співачка не оновлювала Instagram, за винятком розділу Сторі, пише Рoliteka.net.

Сьогодні ж зірка вирішила показати сильний знімок, зроблений під час відпочинку співачки. Причому позувала артистка спортивній джинсовій куртці з утепленням, чорній кепці з емблемою спереду, а також чорній кофті, яку можна помітити під низом теплого верхнього одягу зірки.

На обличчі Кароліни - легкий макіяж з акцентом на пухкі, навіть більше, ніж зазвичай, губи. Останнє, до речі, шанувальники зазначили в коментарях під постом, обговоривши зовнішність зірки.

«Є час подумати, побути наодинці з собою, почути свій внутрішній голос. ✨ Як Ви? #onlylove #positivevibes💯👍👍», – написала Кароліна під фото.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Гарна💋», «Каролиша😍 думаємо про вас ❤️ безмежно любимо 😘», «Добре . Слухаю ваші пісні і вже добре на душі . Каролін , бережіть себе, будь ласка, ви наш скарб 😍😍😍😘😘😘😘. Любимо вас 💜», «Милашка😍😍😍😍яка гарна😍😍😍😍», «Красуня ♥️♥️♥️♥️♥️», «Beautiful Queen».

До цього Ані Лорак показала зворушливий ролик з дорослою дочкою. Співачка показала в соціальній мережі Instagram незвичайне відео з дорослою красунею-дочкою Софією.

Після розлучення з Муратом Кароліна почала активно займатися кар'єрою і будувати життя в РФ. Причому дочка співачки залишилася з нею і зараз навчається в московській школі. Сама зірка досить рідко показує дитини, захищаючи її від світського життя і не балуючи увагою камер.

У Москві пройшла прем'єра мультфільму «Тролі. Світовий тур». З цього приводу зірка з гордістю показала доньку в образі принцеси. Образ доповнили білі кросівки. Личко Софії прикрашали стрази.

«Моя талановита, харизматична, запальна, маленька Артистка», – коротко підписала новий ролик в Instagram Кароліна. Користувачі відразу ж відреагували і написали сотні коментарів на адресу мами і дочки.

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