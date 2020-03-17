Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала розкішне тіло на відпочинку в прозорій білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
Так, зірка позує в прозорому купальнику, демонструючи шанувальникам ідеальне тіло. Доповнює образ співачки елегантні окуляри. А піднявши руки Кумейко показала, ніж її нагородила природа.
«Божественна», «ідеальне тіло», «дуже красива», «неймовірний вигляд», «кров з молоком», «чудово виглядаєш», - пишуть вони.
До цього ми писали, що екс-учасниця Nikita Анастасія Кумейко постала на нових кадрах у соцмережі перед публікою в мега-відвертому вбранні.
Погода в Одесі: стихія змусить мешканців одягнути пуховики 17 березня
Подорослішала донька Полякової здивувала зовнішнім виглядом посеред вулиці: «Страшнувато»
Скандальна зірка "Орла і Решки" приголомшила зовнішнім виглядом на вулиці: "стара й зморщена"
"Королеву" помітили в київському метро: кадри наробили шуму в мережі
Артистка показала частину своєї шоу-програми. Dj Nana показала, як танцює з шоу-балетом - і Настя, і її "дівчинки" були, ймовірно, в латексних нарядах: міні-сукнях та боді і з значними декольте.
Сама Кумейко трохи відрізнялася від інших, як головна зірка на сцені - була в чорному вбранні, а її танцівниці у вбранні з елементами червоного кольору.
Дівчата запалили неабияким танцем на сцені, всіляко звиваючись - вони призвели публіку в захват. Після танцю, Анастасія стала за діджейський пульт і продовжила свій виступ музхитами.
Нагадаємо, гаряча екс-Nikita без макіяжу вразила рельєфною фігурою в одній піжамі
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива екс-Nikita пограла принадами в душі
Також Politeka писала, гаряча екс-Nikita ледве втримала свою гідність в міні-сукню