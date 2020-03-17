Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала розкішне тіло на відпочинку в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, зірка позує в прозорому купальнику, демонструючи шанувальникам ідеальне тіло. Доповнює образ співачки елегантні окуляри. А піднявши руки Кумейко показала, ніж її нагородила природа.

«Божественна», «ідеальне тіло», «дуже красива», «неймовірний вигляд», «кров з молоком», «чудово виглядаєш», - пишуть вони.

До цього ми писали, що екс-учасниця Nikita Анастасія Кумейко постала на нових кадрах у соцмережі перед публікою в мега-відвертому вбранні.

Артистка показала частину своєї шоу-програми. Dj Nana показала, як танцює з шоу-балетом - і Настя, і її "дівчинки" були, ймовірно, в латексних нарядах: міні-сукнях та боді і з значними декольте.

Сама Кумейко трохи відрізнялася від інших, як головна зірка на сцені - була в чорному вбранні, а її танцівниці у вбранні з елементами червоного кольору.

Дівчата запалили неабияким танцем на сцені, всіляко звиваючись - вони призвели публіку в захват. Після танцю, Анастасія стала за діджейський пульт і продовжила свій виступ музхитами.

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