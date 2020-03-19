Знаменита артиска Ані Лорак заявила про вихід нового кліпу "Обіцяю", засвітивши новий імідж

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила представити інтригуючий ролик, зроблений під час зйомок нового кліпу. Співачка вирішила здивувати похмурими тонами і ліричною композицією, пише Рoliteka.net.

Так, на нових кадрах зірка постала не тільки в новому іміджі із зухвалою зачіскою, але ще і трохи змінила стиль самих зйомок композиції "Обіцяю".

Під час показаного нового тізера, зірка позувала з сумним виразом обличчя і виконуючи свою пісню. В цей час біля неї всіляко походжав коханий, привертаючи увагу до себе. Кароліна ж в білосніжному образі сиділа на дивані і дивилася в бік. Трохи пізніше зірка змінила образ на стильний наряд, частково складається з однієї лише сіточки.

«Ще одна суперпрем'єра в цьому місяці! Кліп #Обіцяю чекає вас на YouTube прямо зараз! ♥️ З любов'ю для вас! Дякую всю команду, яка працювала над цим відео! 🙌🏻», – написала зірка під новим постом.

Схоже, таким чином Кароліна намагається привернути увагу публіки до себе, оскільки частина її концертів була скасована через концертів і робота в цілому була припинена.

До цього співачка показала себе щасливу після недовгого мовчання в соціальних мережах. Причому позувала артистка спортивної джинсовій куртці з утепленням, чорній кепці з емблемою спереду, а також чорній кофті, яку можна помітити під низом теплого верхнього одягу зірки.

На обличчі Кароліни - легкий макіяж з акцентом на пухкі, навіть більше, ніж зазвичай, губи. Останнє, до речі, шанувальники зазначили в коментарях під постом, обговоривши зовнішність зірки.

«Є час подумати, побути наодинці з собою, почути свій внутрішній голос. ✨ Як Ви? #onlylove #positivevibes💯👍👍», – написала Кароліна під фото.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Гарна💋», «Каролиша😍 думаємо про вас ❤️ безмежно любимо 😘», «Добре . Слухаю ваші пісні і вже добре на душі . Каролін , бережіть себе, будь ласка, ви наш скарб 😍😍😍😘😘😘😘. Любимо вас 💜», «Милашка😍😍😍😍яка гарна😍😍😍😍», «Красуня ♥️♥️♥️♥️♥️», «Beautiful Queen».

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