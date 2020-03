View this post on Instagram

Ещё одна суперпремьера в этом месяце! Клип #Обещаю ждёт вас на YouTube прямо сейчас! ♥️ С любовью для вас! Благодарю всю команду, которая работала над этим видео! 🙌🏻 Director: @radislav DOP: @gregsler Line Producer: @nasamoswale Style: @mirrarusso @sashel_coco MakeUp: @horbunova_muah Hair: @natfomi Photo Backstage: @leverba Video Backstage: @pasha_xx Edit: Roman Rychkov CG: @adlercolor DM & VFX: @askyent Music production by @90210.group Особая благодарность @ritzcarlton_moscow за предоставление локации для съёмок.