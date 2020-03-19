Знаменитая артиска Ани Лорак заявила о выходе нового клипа "Обещаю", засветив новый имидж

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить интригующий ролик, сделанный во время съемок нового клипа. Певица решила удивить мрачными тонами и лирической композицией, пишет Рoliteka.net.

Так, на новых кадрах звезда предстала не только в новом имидже с дерзкой прической, но еще и немного сменила стиль самих съемок композиции "Обещаю".

Во время показанного нового тизера, звезда позировала с грустным выражением лица и исполняя свою песню. В это время возле нее всячески расхаживал возлюбленный, привлекая внимание к себе. Каролина же в белоснежном образе сидела на диване и смотрела в сторону. Чуть позже звезда сменила образ на стильный наряд, частично состоящий из одной лишь сеточки.

«Ещё одна суперпремьера в этом месяце! Клип #Обещаю ждёт вас на YouTube прямо сейчас! ♥️ С любовью для вас! Благодарю всю команду, которая работала над этим видео! 🙌🏻», – написала звезда под новым постом.

Похоже, таким образом Каролина пытается привлечь внимание публики к себе, поскольку часть ее концертов была отменена из-за концертов и работа в целом была приостановлена.

До этого певица показала счастливую себя после недолгого молчания в социальных сетях. Причем позировала артистка в спортивной джинсовой куртке с утеплением, черной кепке с эмблемой спереди, а также черной кофте, которую можно заметить под низом теплой верхней одежды звезды.

На лице Каролины - легкий макияж, с акцентом на пухлые, даже больше чем обычно, губы. Последнее, к слову, поклонники отметили в комментариях под постом, обсудив внешность звезды.

«Есть время подумать, побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос. ✨ Как Вы? #onlylove #positivevibes💯👍👍», – написала Каролина под фото.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Красивая💋», «Каролиша😍 думаем о вас ❤️ бесконечно любим 😘», «Хорошо . Слушаю ваши песни и уже хорошо на душе . Каролин , берегите себя пожалуйста, вы наше сокровище 😍😍😍😘😘😘😘. Любим вас 💜», «Милашка😍😍😍😍какая красивая😍😍😍😍», «Красотка ♥️♥️♥️♥️♥️», «Beautiful Queen».

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