Українська співачка MARUV показала як розважається вдома під запальну музику

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила показати, як періодично влаштовує міні майстер-класи з танців перед камерою у себе вдома, повідомляє Politeka.

Так, цього разу зірка з'явилася в домашньому вигляді під час запального танцю. Днем раніше артистка представила схожий ролик з колегою, в якому танцювала під пісню відомої російської групи.

Сьогодні ж Ганна похвалилася більш скромним відео з подругою, з якої періодично показує танцювальні рухи під час веселих відео для «Твк-Струму».

Під час свого танцю Ганна позувала без макіяжу, в обтягуючому чорному гольфі з безліччю дрібних написів білим кольором і чорній спідниці вільного крою. Доповнити вбрання співачка вирішила тонкими капроновими колготками такого ж кольору.

Як і раніше, волосся зірка вирішила не укладати, а просто залишила ті розпущеним і показала тим самим досить помітно відросле коріння своїх темних волосся.

Раніше Ганна розповіла про свої особисті секрети здоров'я. Особливо важливі в цей період, коли потрібно бути пильними в цьому питанні:

1. Найперше і найважливіше — це харчування! Ми те, що ми їмо, і тому на період карантину краще стати вегетаріанцем, а ще краще вегетаріанцем - сироїдом. Я сама не сироїд, просто час від часу влаштовую собі такі тижня детокс.

Саме таке харчування допомагає мені бути завжди в тонусі під час гастролей і дуже щільного робочого графіка. Це самий міцний і перевірений роками спосіб.

2. Ніякого цукру!!!!!! 3. Раз в тиждень влаштовую собі день голодування! Особливо круті можуть дозволити собі сухе голодування, але я поки що не з їх числа)))

4. Спорт. Тренування Табаты або практикую йогу (зараз я роблю обидві). Ви можете подивитися щось в Ютубчике) Тренування Табаты теж є в Ютубі різних видів і складнощів.

5.Їм спіруліну і продукти де багато йоду. Йод-це паливо для щитовидної залози, яка відповідальна за виведення токсинів та іншого сміття з організму.

6.Позитивне мислення і пити багато води (я п'ю багато гарячої, хоча пишуть що це шкідливо, але за моїми відчуттями все відмінно, особливо після порції жирної їжі або при печії)», – розповіла Ганна.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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