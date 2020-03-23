Українська співачка MARUV у незвично скромному образі з'явилася разом з чоловіком на стильних знімках

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати кілька яскравих кадрів з останньої фотосесії і анонсувати роботу над новим туром, в якому планує розповісти про історію свого успіху, повідомляє Politeka.

На нових фото співачка в стильних чорних брюках і білій блузі з'явилася в компанії колег і свого чоловіка. Артистка позувала з задоволеною посмішкою і серйозно дивилася в об'єктив. В підпису ж зірка розповіла про недавно виниклу ідею - створення благодійного проекту "Початок", який може стати цікавим школярам.

«У мене з @alexanderkorsun з'явилася ідея зробити тур по школах України і провести там мотиваційні лекції для школярів абсолютно безкоштовно. Я хочу поділитися своєю історією успіху, з якими труднощами стикалася, як їх подолала, що допомагає мені досягати своїх цілей, бути щасливою і успішною. Як то ввечері ми з чоловіком зустрілися з нашими подругами і я розповіла їм про нашу ідею», – написала Анна.

При цьому зірка зазначила, що одна з її подруг запропонувала додати лекцію для вчителів і батьків, в якій би пояснювалося як мотивувати і надихати своїх дітей, розуміти що у них зараз в голові, розповісти про пристрій підліткової і дитячої психіки, як ростити їх гармонійними і щасливими людьми.

«Ми вже побували в моїй рідній школі @liceum.tv і з задоволенням приїдемо ще в безліч шкіл🙌 На жаль карантин нам трохи зіпсував плани на цю весну, але осінь ще у нас попереду», - написала Анна завершення.

До цього артистка з'явилася зі звичним яскравим макіяжем на обличчі і в напівпрозорої кофті, з-під якої помітно білизна, в чорному піджаку і в короткій спідниці. Проте із-за короткого і відвертого вбрання Ганна засвітила зайве - звисають бочка. Обтягуючий вбрання, схоже, помітно виділив її фігуру.

Проте багато користувачів мережі не були байдужі і як завжди написали досить гострі коментарі в дарес зірки, не забувши при цьому пократиковать її фігуру.

«Хто вже дивився @studiasoyuz зі мною і @vadimgalygin ?Якщо ще не бачили, то шукайте в інтернеті)))) я теж зараз шукаю 😂😂😂», – підписала нові фото артистка.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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