Популярна телеведуча Анфіса Чехова зізналася, чому зважилася на операцію

Про це зірка розповіла у своєму Instagram, передає Politeka.net.

За словами Анфіси Чехової, вона вирішила звернутися за допомогою до медиків через проблеми з венами на ногах.

Популярна телеведуча звернулася до флеболога. Досвідчений фахівець порекомендував Анфісі Чеховій не втрачати час і провести хірургічне втручання. Як зізналася зірка телебачення, перед операцією вона дуже хвилювалася за наркозу.

"Страшно. Що буде-то?", – задалася питанням зірка в своєму Instagram.

Через якийсь час Анфіса Чехова знову вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками і заявила, що операція пройшла успішно.

"Наркоз пройшов добре – звичайно я б'юся з лікарями, які намагаються мені його ввести. А тут цього не сталося, операція пройшла добре", - додала телеведуча в соціальній мережі.

Проблеми з венами далеко не єдині, від яких страждає Анфіса Чехова. Раніше зірка зізнавалася, що переживає про стан свого хребта. Ще в грудні 2019 року у артистки знайшли протрузию шийного відділу, через що у неї з'явився розлад пам'яті.

Раніше ми розповідали про те, що Анфіса Чехова безсоромно посвітила стрункими ніжками в короткій чорній сукні. Дівчина позувала на червоному дивані, розташувавшись на подушках з чашкою гарячого напою. Незважаючи на помпезність навколишнього оточення, від фото віє затишком і теплотою. А усміхнена Анфіса виглядає просто розкішно.

"Я взагалі в шоці від того який розкішний готель ми відшукали в Санкт-Петербурзі. Знаходиться в центрі, 10-15 хвилин від вокзалу, і вікна виходять прямо на розвідні мости", - повідомила під фото знаменитість.

«Відмінного відпочинку», «Шик», «Приголомшливо красиво», «По царськи відпочиваєте», «Королевишна Анфіса», - підтримали її відчайдушні шанувальники в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова виставила своє багатство в білій сорочці: "Бомба!".

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова повністю роздяглася і показала, за що її обожнюють чоловіки: «Ось це гнучкість!».