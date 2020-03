Українська співачка MARUV показала фігуру в похмурому образі під час однієї з найпопулярніших своїх фотосесії

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagra співачка вирішила показати відразу декілька вельми пікантних фото, зроблених в рамках незвичайній фотосесії, повідомляє Politeka.

Так, цього разу зірка вирішила представити кращі кадри зі зйомок, которыхе проходили близько року тому і викликали чималий ажіотаж серед шанувальників.

На сторінці зірка в Instagram були представлені кілька фото, на яких Анна чорній блузці з акуратним коміром позувала, прикривши головні руками інтимні місця. На одному з кадрів видно, що образ зірка доповнила ботильйони на високій шпильці такого ж відтінку, що і її блуза. А завершили цибулю Анни – чорні колготки в дрібний горошок.

«My first photosession with @olehphoenix 🤗 It was almost one year ago, but feels like whole life❤️», - зазначила Ганна під фото.

Як і очікувалося, шанувальники були раді побачити жаркі фото артистки:

«На першому фото логотип метро)», «Краща ера Марув🔥», «Капець в країні каранавирусс, 😂😂😂 у кого що болить? 😂», «Ех, хотів би вас зустріти, хоча б мигцем в реальності 😻🙃», «Ваааууу😍», «Видно чоловік не вставляє?????) 😂😂😂😂😂», «Остання фотка👌💣💣💣», «Це одна з моїх найулюбленіших фотосесій 😍😍😍», «Ширше ноги».

Раніше Ганна розповіла про свої особисті секрети здоров'я. Особливо важливі в цей період, коли потрібно бути пильними в цьому питанні:

1. Найперше і найважливіше — це харчування! Ми те, що ми їмо, і тому на період карантину краще стати вегетаріанцем, а ще краще вегетаріанцем - сироїдом. Я сама не сироїд, просто час від часу влаштовую собі такі тижня детокс.

Саме таке харчування допомагає мені бути завжди в тонусі під час гастролей і дуже щільного робочого графіка. Це самий міцний і перевірений роками спосіб.

2. Ніякого цукру!!!!!! 3. Раз в тиждень влаштовую собі день голодування! Особливо круті можуть дозволити собі сухе голодування, але я поки що не з їх числа)))

4. Спорт. Тренування Табаты або практикую йогу (зараз я роблю обидві). Ви можете подивитися щось в Ютубчике) Тренування Табаты теж є в Ютубі різних видів і складнощів.

5.Їм спіруліну і продукти де багато йоду. Йод-це паливо для щитовидної залози, яка відповідальна за виведення токсинів та іншого сміття з організму.

6.Позитивне мислення і пити багато води (я п'ю багато гарячої, хоча пишуть що це шкідливо, але за моїми відчуттями все відмінно, особливо після порції жирної їжі або при печії)», – розповіла Ганна.

