Украинская певица MARUV показала фигуру в мрачном образе во время одной из самых популярных своих фотосессии

На своей странице в социальной сети Instagra певица решила показать сразу несколько весьма пикантных фото, сделанных в рамках необычной фотосессии, сообщает Politeka.

Так, в этот раз звезда решила представить лучшие кадры со съемок, которыхе проходили около года тому назад и вызвали немалый ажиотаж среди поклонников.

На странице звезда в Инстаграм были представлены несколько фото, на которых Анна в черной блузке с аккуратным воротником позировала, прикрыв главные интимные места руками. На одном из кадров видно, что образ звезда дополнила ботильонами на высокой шпильке такого же оттенка, что и ее блуза. А завершили лук Анны – черные колготки в мелкий горошек.

«My first photosession with @olehphoenix 🤗 It was almost one year ago, but feels like whole life❤️», - отметила Анна под фото.

Как и ожидалось, поклонники были рады увидеть жаркие фото артистки:

«На первом фото логотип метро)», «Лучшая эра Марув🔥», «Капец в стране каранавирусс, 😂😂😂 у кого что болит? 😂», «Эх, хотел бы вас встретить, хотя бы мельком в реальности 😻🙃», «Ваааууу😍», «Видно муж не вставляет?????) 😂😂😂😂😂», «Последняя фотка👌💣💣💣», «Это одна из моих самых любимых фотоссесий 😍😍😍», «Шире ноги».

Ранее Анна рассказала о своих личных секретах здоровья. Особенно важных в этот период, когда нужно быть бдительными в этом вопросе:

1. Самое первое и важное — это питание! Мы — то, что мы едим, и поэтому на период карантина лучше стать вегетарианцем, а ещё лучше вегетарианцем - сыроедом. Я сама не сыроед, просто время от времени устраиваю себе такие недели детокса.

Именно такое питание помогает мне быть всегда в тонусе во время гастролей и очень плотного рабочего графика. Это самый прочный и проверенный годами способ.

2. Никакого сахара!!!!!! 3. Раз в неделю устраиваю себе день голодания! Особо крутые могут позволить себе сухое голодание, но я пока что не из их числа)))

4. Спорт. Тренировки Табаты или практикую йогу (сейчас я делаю обе). Вы можете посмотреть что-то в Ютубчике) Тренировки Табаты тоже есть в Ютубе разных видов и сложностей.

5.Кушаю спирулину и продукты где много йода. Йод-это топливо для щитовидной железы, которая ответственная за вывод токсинов и прочего мусора из организма.

6.Позитивное мышление и пить много воды (я пью много горячей, хотя пишут что это вредно, но по моим ощущениям все отлично, особенно после порции жирной еды или при изжоге)», – рассказала Анна.

