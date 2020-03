Українська співачка MARUV показала бекстейдж-кадри з нової провокаційній фотосесії

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила показати невеликий ролик, на якому видно, як вона позує в стильному образі Мальвіни з довгим синім волоссям. Співачка з'явилася в незвичайному вбранні, засвітивши також об'ємне декольте, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка приміряла на себе незвичайне плаття, яке вигідно підкреслило зону декольте і талію. Через пози зірки сама сукня розглянути досить важко, проте замість цього артистка без збентеження виставила перед камерами свою груди, ледь приховані за корсетом світлої тканини.

При цьому головною родзинкою нового образі співачки є її зачіска. Зірка дуже любить епатувати публіку новими змінами іміджу. Сьогодні вона з'явилася з безліччю дрібних кісок, зібраних в незвичайні "гульки" з боків і закривають її вушка.

Вбрання та зачіску співачка доповнила різними прикрасами, серед яких помітні білі намисто, вплетені у волосся і чокер кольє сріблястого кольору.

Також на сторінці Анни були представлені кілька фото, на яких Анна чорній блузці з акуратним коміром позувала, прикривши головні руками інтимні місця. На одному з кадрів видно, що образ зірка доповнила ботильйони на високій шпильці такого ж відтінку, що і її блуза. А завершили цибулю Анни – чорні колготки в дрібний горошок.

«My first photosession with @olehphoenix 🤗 It was almost one year ago, but feels like whole life❤️», - зазначила Ганна під фото. Як і очікувалося, шанувальники були раді побачити жаркі фото артистки.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу