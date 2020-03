Украинская певица MARUV показала бекстейдж-кадры из новой провокационной фотосессии

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица решила показать небольшой ролик, на котором видно, как она позирует в стильном образе Мальвины с длинными синими волосами. Певица предстала в необычном наряде, засветив также объемное декольте, сообщает Politeka.

В этот раз звезда примерила на себя необычное платье, которое выгодно подчеркнуло зону декольте и талию. Из-за позы звезды само платье рассмотреть довольно тяжело, однако вместо этого артистка без смущения выставила перед камерами свою грудь, едва скрытую за корсетом светлой ткани.

При этом главной изюминкой нового образе певицы является ее прическа. Звезда очень любит эпатировать публику новыми сменами имиджа. Сегодня она появилась с множеством мелких косичек, собранных в необычные "гульки" по бокам и закрывающие ее ушки.

Наряд и прическу певица дополнила разными украшениями, среди которых заметны белые бусы, вплетенные в волосы и чокер колье серебристого цвета.

Также на странице Анны были представлены несколько фото, на которых Анна в черной блузке с аккуратным воротником позировала, прикрыв главные интимные места руками. На одном из кадров видно, что образ звезда дополнила ботильонами на высокой шпильке такого же оттенка, что и ее блуза. А завершили лук Анны – черные колготки в мелкий горошек.

«My first photosession with @olehphoenix 🤗 It was almost one year ago, but feels like whole life❤️», - отметила Анна под фото. Как и ожидалось, поклонники были рады увидеть жаркие фото артистки.

