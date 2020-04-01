Знаменита 18-річна французька модель Тілан Блондо показала, як проводить час на карантині

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала у своєму миниблоге в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фото вона постала в домашньому луці. Тілан Блондо сидить на вікні з ноутбуком. Вона в толстовці в принтом, штанях і шкарпетках. За вікном відкривається приголомшливий краєвид в момент заходу сонця.

Схоже, що карантин застав юну красуню в Сен-Тропе.

Фото, на якому модель постала в нехарактерному для неї простому домашньому образі викликало справжній фурор в мережі.

«Дивовижна», «Малятко, ти така красива», «Так гарно», «Дивовижний вид», «Ух ти який вид», «Люблю тебе», «Люблю тебе!! Сподіваюся, у тебе все добре», «Приголомшливі види», - пишуть в коментарях.

Тілан Блондо – найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня, кар'єра якої почалася в 4 роки.

Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

Після чого, за кілька років дівчина неодноразово ставала обличчям іменитих брендів, серед яких Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Сhanel, Dolce&Gabbana, l'oréal Paris та інші.

Француженка з кожним днем стає все більш популярною.

У грудні 2015 року на екранах з'явилася перша робота Тілан Блондо в кіно – фільм «Белль і Себастьян».

У 2017 році дівчину запросили як амбасадора міжнародного косметичного бренду L'oreal Paris.

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